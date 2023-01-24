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NB LOAN FOR SMES & MIDCAPS AND CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2023 : 300.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 300 Millionen Euro an novobanco für KMU, Midcaps und Klimaschutz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2023
20220419
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NB LOAN FOR SMES & MIDCAPS AND CLIMATE ACTION
NOVO BANCO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will enable Novo Banco (NB) to finance projects carried out primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps operating in Portugal's cohesion regions (which represent the vast majority of the country).

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, supporting small/medium sized projects in eligible sectors, including a material Climate Action component.

Additionality and Impact

The operation will enable NB to finance small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and Mid-caps enterprises mainly operating in Portugal as well as Portuguese Public Sector Entities. Due to the reliance in the tourism sector, Portugal was already one of the countries affected by the C19 outbreak, and unemployment rates are slightly above the European Union average. In particular, it will help addressing the working capital, liquidity needs and investment constraints of SMEs and Midcaps mainly located in Portugal, who are currently facing an unprecedented energy crisis a result of the war in Ukraine. The soaring inflation and rise in interest rates could severely set back the emerging post-pandemic economic recovery in Portugal. In particular SMEs and midcaps in a fragile position following the pandemic are poorly positioned to withstand a second major shock.

A sizeable component of this operation (30%) will be dedicated to finance green investments mainly in the areas of smart transportation, as well as other taxonomy aligned initiatives in the renewable energy, sustainable agriculture and manufacturing sectors. Additionally, a significant portion of the on-lending of NB to final beneficiaries will benefit Cohesion Regions, therefore the operation will also contribute to the European Union priorities on Convergence and Social Cohesion, hence reducing regional disparities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Januar 2023
7 März 2023
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB vergibt 300 Millionen Euro an novobanco für KMU, Midcaps und Klimaschutz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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