GAVI GUARANTEE FACILITY II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Guarantee facility to support GAVI's (the Vaccine Alliance) investments in vaccines and in sustainable immunisation programmes.
The project aims to work beyond COVID-19 to increase immunisation coverage in low-income countries, harness vaccine supply security and provide sustainable immunisation programs. By addressing unmet medical needs through the provision of vaccines to low-income countries the project strengthens local health systems and enhances independent health security. The project is expected to make a significant contribution to the realisation of several Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG3 - Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.
The project aims to work beyond COVID-19 to increase immunisation coverage in low-income countries, harness vaccine supply security and provide sustainable immunisation programs. By addressing unmet medical needs through the provision of vaccines to low-income countries the project strengthens local health systems and enhances independent health security. The project is expected to make a significant contribution to the realisation of several Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG3 Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.
The project mainly concerns investments that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose. The compliance with the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and the Habitats Directive (92/43/EEC as amended) will be verified during the appraisal.
Due to the status of the Promoter as an International Organisation, the Bank has concluded that the Promoter may not be subject to the Guide to Procurement. Under this project, the Promoter will rely on United Nations Children's Fund "UNICEF" to conduct the procurement. Therefore the Promoter will follow UNICEF's procurement policy and procedures under this project and the Guide to procurement will not apply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.