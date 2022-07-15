BDB LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

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Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
A dedicated EIB loan to finance eligible investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Bulgaria with a specific focus on Climate Action and Environmental Sustainability.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises in Bulgaria. This operation will also contribute to mitigating the negative economic effects of the pandemic and the energy crisis and at least 20% of the financed sub-projects will be dedicated to tackling climate change.
The operation will provide funding to the promoter, Bulgarian Development Bank, with the aim of facilitating access to finance to Bulgarian SMEs (for at least 70%) and Mid-Caps (up to 30%), which is still at suboptimal levels. The operation foresees that at least 20% of the loans will be dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability ("CA&ES") projects, mainly supporting energy efficiency and renewable energy investments. This operation is a further step in the implementation of the CA&ES via financial intermediaries, targeting a specific sub-segment of SME/Mid-Cap lending. The Financial Intermediary has established a clear strategic commitment to support the transition to a sustainable, green and circular economy with dedicated financial instruments. The loan is expected to offer a strong contribution to maintaining employment. The EIB is providing attractive financing conditions in terms of pricing, longer maturities, grace periods and longer availability periods, which are not available on the market. The Bank's cooperation and engagement with the financial intermediary aids in facilitating the transition to greener financing.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.