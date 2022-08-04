ISP LOAN FOR AGRICULTURE FOR SMES AND MIDCAPS

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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
EUR 100 million facility backed by multiple assignment of rights to allow Intesa Sanpaolo to continue lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the agricultural and bioeconomy sector, with a 10% Climate Action window.
EUR 100 miilion facility backed by multiple assignment of rights to allow Intesa Sanpaolo to continue lending to SMEs and mid-caps in the agricultural and bioeconomy sector.
The loan is expected to support EU policy objectives, such as modernisation in the agriculture sector, energy efficiency and rural development. It also supports the New CAP 2023-2027 that combines higher environmental, climate and animal welfare ambitions with a fairer distribution of payments. The project will ease constraints on access to finance faced by Italian SMEs in the agricultural and bioeconomy sectors. The beneficiaries face deep market failures related to lack of track-record, insufficient farm net asset value to collateralize and high screening costs for small investments. With this in mind, the project will enable SMEs to benefit from financing with tenors that match the economic life of the investment undertaken, as well as from transfer of financial advantage and complementarity that prompts the intermediary to match the EIB contribution. Furthermore, it will mobilize private sector investment, contributing to the sustainability of both sectors. Overall, the project can generate positive externalities in terms of competitiveness in a key sector for Italy and the EU and in terms of climate change mitigation via investments in emissions reduction. It can also help strengthen EU socio-economic cohesion. This operation supports the agriculture/bioeconomy sector in general.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.