ABI YOUTH & GENDER LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
L'opération proposée est un prêt intermédié à bénéficiaires multiples à Atlantic Business International SA, qui sera déployé par l'intermédiaire de ses filiales bancaires dans les États Membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), pour rétrocession à des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), en mettant l'accent sur l'emploi des jeunes et l'égalité des genres
Cette opération a pour objectif le financement de projets portés par des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédaire (ETI), et ciblera notamment les PME contribuant significativement à l'emploi des jeunes et à l'égalité des genre dans l'accès à la finance.
The proposed Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) aims at on-lending to private businesses, notably SMEs. It will contribute to the private sector inclusive growth and decent job creation in Member States of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and will target specifically i) decent job creation for youth and youth entrepreneurship and ii) businesses owned, run, employing or primarily serving women, in line with the 2X Challenge criteria.
The project is expected to enhance inclusive growth and sustainable economic development and is aligned with the priorities expressed under the NDICI-Global Europe and the African Union's Agenda 2063. It will contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 1 "No Poverty", SDG-5 "Gender Equality", SDG-8 "Decent Work and Economic Growth", SDG-10 "Reducing Inequalities" and SDG-17 "Partnerships for the Goals".
The availability of longer-term funds in hard currencies will enable ABI to diversify its funding sources, extend the tenors of its underlying loan and continue deepening local financial markets. It is foreseen that technical assistance will be provided to ABI through the African Women Rising Initiative. Moreover, a partial portfolio guarantee under the EFSD Guarantee will be deployed to enable ABI to provide wider access to finance for SMEs, with enhanced conditions for young persons and women.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.