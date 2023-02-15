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EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 700.000.000 €
Wasser, Abwasser : 5.600.000 €
Telekommunikation : 21.700.000 €
Müllbeseitigung : 22.400.000 €
Industrie : 24.500.000 €
Energie : 44.100.000 €
Bildung : 81.900.000 €
Gesundheit : 88.200.000 €
Verkehr : 92.400.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 116.200.000 €
Dienstleistungen : 203.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2023 : 2.400.000 €
9/04/2026 : 3.200.000 €
17/07/2023 : 9.300.000 €
17/07/2023 : 9.600.000 €
17/07/2023 : 10.500.000 €
9/04/2026 : 12.400.000 €
9/04/2026 : 12.800.000 €
9/04/2026 : 14.000.000 €
17/07/2023 : 18.900.000 €
9/04/2026 : 25.200.000 €
17/07/2023 : 35.100.000 €
17/07/2023 : 37.800.000 €
17/07/2023 : 39.600.000 €
9/04/2026 : 46.800.000 €
17/07/2023 : 49.800.000 €
9/04/2026 : 50.400.000 €
9/04/2026 : 52.800.000 €
9/04/2026 : 66.400.000 €
17/07/2023 : 87.000.000 €
9/04/2026 : 116.000.000 €
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Related public register
18/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2023
20220352
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)
REPUBLIC OF LITHUANIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 7770 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Lithuania's Operational Programme for the 2021-2027 programming period.

Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Lithuania's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.

Additionality and Impact

The project mainly concerns priority investments of the operational programme of the EU Cohesion Policy funds of Lithuania, which is mainly a Less Developed Region (82% of the Project investment cost). The investment programme is plan-led and well-embedded in the EU Cohesion policy architecture centering around the five policy goals of a smarter, a greener, a more connected, a more social Europe and a Europe closer to citizens.

 

Specifically, the Project will also support investments in energy efficiency thereby lowering the negative externalities from CO2 emissions and through investments in low carbon heat/power will enhance security of energy supply. It will also support research, development and innovation activities whose returns to society are known to be larger than the financial return to the investor. The Project will also support education, health, training, lifelong learning, skills development and social inclusion which bring broader societal benefits and will increase the economy's stock of human and social capital, reduce shortages of skilled labour and protect vulnerable persons from sliding into long-term unemployment.

 

The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and sizeable amount from one source, paired with flexible drawing conditions, provides diversity in the financing structure and assists with the affordability of the national public investment programmes, especially in light of recent market changes. EIB support to the national co-financing share in the EU funds investments will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.

 

The project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Lithuania, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion. The project addresses sub-optimal investment situations in many sectors, increasing endowment with vital infrastructure essential to social and economic cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Februar 2023
17 Juli 2023
Weitere Unterlagen
18/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160990731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220352
Sektor(en)
Industrie
Energie
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Telekommunikation
Dienstleistungen
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)
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Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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