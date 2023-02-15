EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LT)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Dienstleistungen - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Lithuania's Operational Programme for the 2021-2027 programming period.
Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Lithuania's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.
The project mainly concerns priority investments of the operational programme of the EU Cohesion Policy funds of Lithuania, which is mainly a Less Developed Region (82% of the Project investment cost). The investment programme is plan-led and well-embedded in the EU Cohesion policy architecture centering around the five policy goals of a smarter, a greener, a more connected, a more social Europe and a Europe closer to citizens.
Specifically, the Project will also support investments in energy efficiency thereby lowering the negative externalities from CO2 emissions and through investments in low carbon heat/power will enhance security of energy supply. It will also support research, development and innovation activities whose returns to society are known to be larger than the financial return to the investor. The Project will also support education, health, training, lifelong learning, skills development and social inclusion which bring broader societal benefits and will increase the economy's stock of human and social capital, reduce shortages of skilled labour and protect vulnerable persons from sliding into long-term unemployment.
The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and sizeable amount from one source, paired with flexible drawing conditions, provides diversity in the financing structure and assists with the affordability of the national public investment programmes, especially in light of recent market changes. EIB support to the national co-financing share in the EU funds investments will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.
The project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Lithuania, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion. The project addresses sub-optimal investment situations in many sectors, increasing endowment with vital infrastructure essential to social and economic cohesion.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.