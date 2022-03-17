BASF INNOVATIVE CHEMICALS RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) investments over a 2-year period (2022-2023). Such investments focus on five segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, as well as central Corporate Research.
The EIB will finance the promoter's RDI programme to accelerate the deployment of higher-value added chemicals as well as the development of new products and processes with a positive impacts on climate action and environmental sustainability.
The proposed operation supports the Bank's Research, Innovation and Digital objective.
It aims at financing investments in RDI activities to develop new technologies, products, and processes for the chemical industry. The project is expected to improve the resource efficiency, performance, and the overall sustainability of chemical products through the development of solutions and services that improve energy, emission and water efficiency, safety, and circular business models; as such, a part of the project is expected to contribute to the Bank's Climate Action & Environmental Sustainability objectives.
The project, which has a substantial portion of early-stage research, will generate positive knowledge externalities through cooperation with suppliers, customers, scientific institutes, and universities. Moreover, the project will also help maintaining and creating highly skilled jobs in the promoter's research facilities mainly in Germany.
The promoter's investments address the market failures and gaps associated with (i) imperfect competition and incomplete markets for innovative sustainable technologies, and those addressed by (ii) projects with positive knowledge, environmental and safety externalities generation.
The Bank's contribution to the project is underpinned by a combination of advantageous terms, a meaningful loan amount as well as a signalling effect in terms of confidence in the business model, thereby facilitating the project's financing and full implementation.
The concerned RDI activities will be carried out in existing facilities without changing their previously authorised scope. Since such activities are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, the project will not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. EU Directives on procurement are therefore not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.