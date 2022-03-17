BASF INNOVATIVE CHEMICALS RDI

The proposed operation supports the Bank's Research, Innovation and Digital objective.

It aims at financing investments in RDI activities to develop new technologies, products, and processes for the chemical industry. The project is expected to improve the resource efficiency, performance, and the overall sustainability of chemical products through the development of solutions and services that improve energy, emission and water efficiency, safety, and circular business models; as such, a part of the project is expected to contribute to the Bank's Climate Action & Environmental Sustainability objectives.





The project, which has a substantial portion of early-stage research, will generate positive knowledge externalities through cooperation with suppliers, customers, scientific institutes, and universities. Moreover, the project will also help maintaining and creating highly skilled jobs in the promoter's research facilities mainly in Germany.





The promoter's investments address the market failures and gaps associated with (i) imperfect competition and incomplete markets for innovative sustainable technologies, and those addressed by (ii) projects with positive knowledge, environmental and safety externalities generation.





The Bank's contribution to the project is underpinned by a combination of advantageous terms, a meaningful loan amount as well as a signalling effect in terms of confidence in the business model, thereby facilitating the project's financing and full implementation.