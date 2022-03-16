BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

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Loan supporting energy efficiency and bio-economy development led by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Argentina, to be implemented by the state-owned Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Financing to the Republic of Argentina to support SMEs and mid-caps that develop sustainable energy and bio-economy investments. Resources will be channelled through the state-owned financial entity "Banco de Inversión y Comercio Exterior SA" ("BICE").
The proposed operation concerns a loan to the state-owned national development bank of Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), that will finance loans to Small and Medium Enterprises (SME), mid-caps, and both private and public sector entities, to promote the expansion of sustainable energy and bio-economy projects.
The operation addresses multiple market failures, such as negative carbon and air pollution externalities and access to finance. Through higher energy efficiency, demand for electricity and heat will be reduced, that together with alternative renewable energy production reduce carbon externalities and improves energy security. The project also addresses the failure in financial markets for SMEs and midcaps.
The EIB's participation offers the Borrower longer term maturities of the funds raised and flexibility on drawdowns. It diversifies its funding base while mobilises resources from the private sector to crown-in.
The project is expected to contribute to the achievement of EU priorities, the EIB climate and energy policy goals, and to national targets for decarbonisation set in Argentina while covering several SDGs.
Additionally, the project has a specific gender focus. Increasing women's contribution to the employment and entrepreneurship brings economic and social benefit by unlocking potential growth and reducing poverty.
Final beneficiaries receiving EIB financing will be requested to comply with applicable legislation and the ElB Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in Argentina, as appropriate.
BICE will be required to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries that receive EIB financing are in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.