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BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2022 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 August 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2022
20220316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BICE ARGENTINA - GREEN MBIL
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan supporting energy efficiency and bio-economy development led by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Argentina, to be implemented by the state-owned Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Financing to the Republic of Argentina to support SMEs and mid-caps that develop sustainable energy and bio-economy investments. Resources will be channelled through the state-owned financial entity "Banco de Inversión y Comercio Exterior SA" ("BICE").

Additionality and Impact

The proposed operation concerns a loan to the state-owned national development bank of Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), that will finance loans to Small and Medium Enterprises (SME), mid-caps, and both private and public sector entities, to promote the expansion of sustainable energy and bio-economy projects.

The operation addresses multiple market failures, such as negative carbon and air pollution externalities and access to finance. Through higher energy efficiency, demand for electricity and heat will be reduced, that together with alternative renewable energy production reduce carbon externalities and improves energy security. The project also addresses the failure in financial markets for SMEs and midcaps.

The EIB's participation offers the Borrower longer term maturities of the funds raised and flexibility on drawdowns. It diversifies its funding base while mobilises resources from the private sector to crown-in.

 

The project is expected to contribute to the achievement of EU priorities, the EIB climate and energy policy goals, and to national targets for decarbonisation set in Argentina while covering several SDGs.

Additionally, the project has a specific gender focus. Increasing women's contribution to the employment and entrepreneurship brings economic and social benefit by unlocking potential growth and reducing poverty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries receiving EIB financing will be requested to comply with applicable legislation and the ElB Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in Argentina, as appropriate.

BICE will be required to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries that receive EIB financing are in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
13/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BICE ARGENTINA - GREEN MBIL
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163046814
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220316
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BICE ARGENTINA - GREEN MBIL
Andere Links
Übersicht
BICE ARGENTINA - GREEN MBIL
Datenblätter
BICE ARGENTINA - GREEN MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen