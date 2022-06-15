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RABOBANK SME SUPPORT - EGF

Unterzeichnung(en)

Betrag
74.237.755,41 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 74.237.755,41 €
Durchleitungsdarlehen : 74.237.755,41 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2022 : 74.237.755,41 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Januar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2022
20220292
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RABOBANK SME SUPPORT - EGF
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 74 million
EUR 624 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a guarantee instrument to support new lending to small and medium sized enterprises (SMEs) in the Netherlands.

The aim is to enhance access to finance to for SMEs.

Additionality and Impact

The project will support Access to Finance to SMEs in The Netherlands by creating lending capacity for the financial intermediary and make an interest rate reduction possible for those SMEs. The project is part of the deployment of the European Guarantee Fund, which targets supporting Access to Finance for SMEs. The financially sound financial intermediary is well placed and has a strong and positive track record of implementing SME supporting programmes of EIB. The project is expected to offer a strong contribution to maintaining employment as it is expected to support a large number of smaller SMEs. The EIB involvement, using the European Guarantee Fund mandate, has a positive contribution towards the project. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Juni 2022
30 Juni 2022

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen