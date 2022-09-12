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CODASIP (IDGF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 600.000 €
Frankreich : 4.500.000 €
Czechia : 9.900.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2022 : 600.000 €
20/12/2022 : 4.500.000 €
20/12/2022 : 9.900.000 €
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Related public register
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CODASIP (IDGF)
Übergeordnetes Projekt
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2022
20220250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CODASIP (IDGF)
CODASIP GMBH,CODASIP SRO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 35 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Codasip sells electronic design automation software for RISC-V based microprocessor development and the associated IP licensed RISC-V cores.

The aim is to support the company in accelerating its research and development investments.

Additionality and Impact

The promoter is an SME founded in 2014 and based in the Czech Republic, with further design centres in France and the UK. The project contributes to the policy objective of Research and Development by supporting the promoter in developing semiconductor design technology suited for innovative applications like artificial intelligence and edge computing. The promoter's strategy depends on significant RDI investments in order to lead the technology development. The promoter thus faces challenging financing needs but is expected to generate positive externalities as it helps to support European semiconductor industries, boost innovation, growth and job creation. EIB financing, with an innovative structure adapted to the risk profile of this early stage company, allows the promoter to finance its investment plan, generating a positive crowd-in effect for other investors. The EIB loan offers the Company significant drawdown flexibility and a mid-term financing option.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
12 September 2022
20 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CODASIP (IDGF)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CODASIP (IDGF)
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158788259
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220250
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Link zum projekt
Related public register
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CODASIP (IDGF)
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CODASIP (IDGF)
Datenblätter
CODASIP (IDGF)
Übergeordnetes Projekt
INNOVATION & DIGITALISATION GROWTH FINANCE PL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen