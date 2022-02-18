GBS (IEU LS)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project supports the research and development of exoskeletons and related services, as well as capital expenditures and costs related to market access.
The project will enhance the promoter's technology edge and capabilities supporting the development and deployment of new technologies and innovative, high value-added products and services, addressing the prevention of musculoskeletal disorders and lower back pain, amongst others.
This financing falls under the Invest EU objective: "Support under the Research, Innovation and Digitisation (RID) window shall facilitate and accelerate access to finance for research and innovation (R&I) projects, promoters, businesses and other innovative entities and stimulate the digital transformation of businesses, markets and Member States in accordance with Articles 3(2)(b) and 8(1)(b) of the InvestEU Regulation."
The project involves investments concerning the research, development, manufacturing and market access in connection with the Company's innovative exoskeleton solutions and related services. The financing will enhance the promoter's technology edge and capabilities supporting the development and deployment of new technologies and innovative, high value-added products and services. Such investments involve high risks, and the company would otherwise not have access to non-dilutive or debt-funding options at comparable volumes or terms.
The EIB financing is also expected to have a signalling effect for crowding in further investors. Structuring the financing as venture debt caters to the needs of this early growth stage company and takes into account expected future cash flows by applying deferred interest rates and equity kickers to limit cash outflow during the investment phase and ensure a risk-commensurate return.
The project concerns investments in research and development activities carried out by the Promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The research and development activities of the project do not fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.