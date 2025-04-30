ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The Project will support drinking water production in Morocco through reinforcement and higher efficiency of production infrastructure.
The aim is to enhance the quantity and quality of treated water available to users, while improving the efficiency of water production facilities, including optimising energy usage in the production and delivery processes.
L'ONEE a proposé ce projet dans un contexte de stress hydrique au Maroc, accentué par les cycles de sécheresse que connaît le pays et la demande croissante en eau des différents usagers. Le projet contribuera à :
i) La sécurisation et au renforcement des infrastructures de production et d'approvisionnement en eau potable des petits et moyens centres urbains et ruraux gérés par l'ONEE ;
ii) L'amélioration des performances et l'optimisation des installations de production et de transport de l'eau de l'ONEE.
Le projet s'inscrit pleinement dans l'orientation sectorielle de l'eau de la BEI et dans les priorités du mandat Europe Global (NDICI). Il soutient la feuille de route 2021-2025 du Groupe BEI pour le climat.
Le prêt de la BEI permettra de contribuer au financement des opérations inscrites au niveau du Plan d'Equipement 2025-2030 de l'ONEE approuvé par le Conseil d'Administration du 21 avril 2025.
Il est attendu que ce prêt apporte des termes de financement convenables au secteur.
Le projet sera conforme aux normes environnementales, sociales (E&S)et d'approvisionnement de la Banque, dans la mesure permise par le cadre réglementaire environnemental et social national applicable.
The promoter shall comply with EIB's Environmental and Social standards. No major environmental and social impacts are expected.
The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
The framework loan will be proposed under Investment Window 1 of the new EU comprehensive guarantee of the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument / Global Europe (NDICI / Global Europe) mandate. This is subject to the financing amount available for the country at the time of signatures.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.