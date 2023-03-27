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GHANA VACCINES CONSORTIUM

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
5.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/03/2023 : 5.000.000 €
(*) Einschließlich 5.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/03/2023
20220170
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GHANA VACCINES CONSORTIUM
DEK VACCINES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 47 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists in a grant facility of up to EUR 5m providing seed financing to support the construction, furnishing and validation of a fill and finish vaccine manufacturing facility in the suburbs of Accra, Ghana.

The facility will initially target vaccines that are a priority for the African continent and is expected to contribute to enhanced regional independence in health security.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to implement the project in accordance with the EIB's Environmental and Social Policy and Standards.

The promoter is required to implement the project in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 März 2023
29 März 2023
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
COVID-19 ESSENTIAL API MANUFACTURING IN AFRICA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen