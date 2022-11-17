EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (EST)

The Project mainly concerns priority investments of the operational programme of the EU Cohesion Policy funds of Estonia, a designated EC Transition Region. The investment programme is plan-led and well-embedded in the EU Cohesion policy architecture centering around the five policy goals of a smarter, a greener, a more connected, a more social Europe and a Europe closer to citizens.

Specifically, the Project will support research, development and innovation activities whose returns to society are known to be larger than the financial return to the investor. It will also support investments in energy efficiency thereby lowering the negative externalities from CO2 emissions. The Project will also support education, health, training, lifelong learning and skills development, which will increase the economy's stock of human and social capital, reduce shortages of skilled labour and protect vulnerable persons from sliding into long-term unemployment.

The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and flexible drawdown conditions, provides diversification of the financing structure and contributes to the affordability of the national public investment programmes. EIB support to the region's co-financing share in the EU funds investments will help kick-start/accelerate the implementation of sub-projects on the ground.

The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Estonia, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion. The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors, increasing endowment with vital infrastructure essential to social and economic cohesion.