METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE II

Übersicht
This operation supports the rehabilitation, renewal and upgrade of part of Metro de Madrid's infrastructure network as foreseen in its Multiannual Investment Plan 2022-2025 which is aligned with Madrid Region's Sustainable Urban Mobility Strategic Plan 2013-2025
The potential schemes to be financed under this framework loan will contribute to rehabilitate and modernise the existing metro network infrastructure and upgrade metro rolling stock, as well as to improve the quality, reliability, safety, security and accessibility of metro services, thus favouring the use of public transport and promoting intermodality and modal transfer away from private cars.
The Framework Loan will co-finance public transport schemes included in Metro de Madrid Multiannual Investment Plan 2022-2025 which are aligned with EIB Transport Lending Policy. The Project is deemed aligned with the Paris Agreement goals and principles.
The schemes are expected to generate positive externalities for the city's residents in terms of supporting accessibility to services and employment by providing a more efficient and affordable alternative for urban mobility needs. The schemes are also expected to mitigate negative externalities of road traffic by supporting the shift of traffic to more sustainable transport modes.
EIB's participation will provide a financial benefit to Metro de Madrid as it allows distributing the cost of financing in the long term, resulting in a manageable annual debt service amount. The EIB will include flexible drawdown terms and conditions adjusted to the investment horizon of the Project, which are highly valued by public promoters and a key differentiating feature of EIB's financing. The EIB loan could have a signalling effect, facilitating additional financing from complementary sources, which will reduce the funding uncertainly for Metro de Madrid.
The promoter's environmental management capacity to apply the relevant EU Directives will be verified during appraisal, particularly with regard to EU EIA Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the proposed schemes will also be further assessed during project appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.