FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project relates to the deployment of a new FTTH (fibre-to-the-home) access network in areas of Poland where very high capacity networks are not available, which will pass 2.1 million households and business premises. The new network will be operated on a wholesale basis selling services with equal terms and conditions to all retail operators.
The project is fully in line with the "EU Digital Compass 2030," stating that by 2030 all EU households should have Gigabit connectivity. Therefore, the project is eligible under article 309 point (a) projects for developing less developed regions, for eligible parts, and point (c), Common Interest. Regarding the Bank's Public Policy Goals, the project contributes to Research Innovation and Digital-Rollout of ultra-high speed broadband networks and economic and social cohesion for eligible parts.
Investments in fixed telecommunications projects do not fall under Annex I or II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Fixed telecommunications systems have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which will be mitigated by appropriate measures. Moreover, the Promoter is planning to re-use as much as possible existing infrastructure to minimise the need for civil works. Full environmental details will be assessed during appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.
It envisaged that EIB will provide a loan of up to PLN 825 million.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.