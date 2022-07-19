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FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
176.723.860,91 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 176.723.860,91 €
Telekommunikation : 176.723.860,91 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2022 : 176.723.860,91 €
Andere Links
Related public register
28/09/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2022
20220084
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the deployment of a new FTTH (fibre-to-the-home) access network in areas of Poland where very high capacity networks are not available, which will pass 2.1 million households and business premises. The new network will be operated on a wholesale basis selling services with equal terms and conditions to all retail operators.

The project is fully in line with the "EU Digital Compass 2030," stating that by 2030 all EU households should have Gigabit connectivity. Therefore, the project is eligible under article 309 point (a) projects for developing less developed regions, for eligible parts, and point (c), Common Interest. Regarding the Bank's Public Policy Goals, the project contributes to Research Innovation and Digital-Rollout of ultra-high speed broadband networks and economic and social cohesion for eligible parts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects do not fall under Annex I or II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Fixed telecommunications systems have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which will be mitigated by appropriate measures. Moreover, the Promoter is planning to re-use as much as possible existing infrastructure to minimise the need for civil works. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Kommentar(e)

It envisaged that EIB will provide a loan of up to PLN 825 million.

Weitere Unterlagen
28/09/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157465730
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220084
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/09/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)
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Datenblätter
FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT POLAND (FONROP)

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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