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MIROVA GIGATON FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
69.869.048,73 €
Sektor(en)
Energie : 69.869.048,73 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2023 : 6.986.904,87 €
9/11/2023 : 10.480.357,31 €
9/11/2023 : 52.401.786,55 €
Andere Links
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26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUNFUNDER GIGATON CLEAN ENERGY SME FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2023
20220074
Projekttitel
MIROVA GIGATON FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 502 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Debt fund targeting small and medium-sized enterprises (SMEs) active in the generation and provision of clean energy in emerging markets, with a focus on sub-Saharan Africa.

The fund aims to provide debt support to SMEs that generate and provide clean energy, primarily in sub-Saharan Africa and South East Asia. The fund has a focus on companies with positive climate, sustainability and gender impact in line with the objectives set in the EIB Climate Bank Roadmap and the Bank's Climate Action and Environmental Sustainability objectives. The fund will support the achievement of a number of sustainable development goals including SDG7 (Affordable and Clean Energy), SDG5 (Gender Equality) and SDG13 (Climate Action). This USD equivalent of EUR 70m investment from the EIB would contribute plugging the financing gap of various clean energy sources especially in sub-Saharan Africa. The fund's target size is USD 500 million.

Additionality and Impact

The operation concerns an investment in the Mirova Gigaton Fund, a USD 500m investment fund focusing on companies in sub-Saharan Africa, MENA, Asia and Latin America. The operation is in line with the EIB Climate Actions & Environmental Sustainability outside the EU, as it supports climate action projects in the energy space. Moreover, the investments will contribute to local private sector development, development of social and economic infrastructure, and climate change mitigation. In addition, the Fund Manager meets the 2X Challenge criteria demonstrating full commitment towards gender equality. The fund will invest primarily in distributed solar PV energy solutions thus addressing market failures that hinder the scale-up of access to clean energy. The investment is expected to have a significant positive social impact on final beneficiaries composed of low-income households and other micro-SMEs without access to reliable grid power and a significant improvement in the economic environment and living conditions. Due to its strong catalytic effect the EIB commitment is expected to trigger the investments from other DFIs while at the same time de-risk the investments from private investors. The risk of such private investors not joining is relatively low given the material de-risking provided by EIB and other DFIs. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

The fund is expected to comply with the EIB's procurement guidelines.

Weitere Unterlagen
26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUNFUNDER GIGATON CLEAN ENERGY SME FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUNFUNDER GIGATON CLEAN ENERGY SME FUND
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158797182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220074
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUNFUNDER GIGATON CLEAN ENERGY SME FUND
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MIROVA GIGATON FUND
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MIROVA GIGATON FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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