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FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2023 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/09/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II - Milieueffectrapportage
Related public register
05/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2023
20220047
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II
AQUAFIN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 415 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of sewage collectors, storm water overflow systems and small and medium-sized wastewater treatment plants, the upgrade of existing wastewater treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region, as well as investments in assets that are needed to optimise the performance of the existing infrastructure (asset management). The implementation of the project is foreseen during 2023-2026 (included).

This project envisages compliance with European and Flemish environmental standards whilst improving service efficiency. The investments in wastewater projects furthermore generate positive externalities, in the form of environmental and public health benefits, through avoided pollution of surface and groundwater.

Additionality and Impact

The project comprises investments in sewage systems and wastewater treatment plants across the Flemish region from 2023 to 2026, which shall contribute to compliance with European and Flemish environmental standards and improve service efficiency. The promoter has a strong focus on climate change considerations, which underpin the rationale of the proposed investments. Wastewater collection and treatment projects furthermore generate positive externalities, including avoided public health costs, environmental benefits of improved water quality and reduced greenhouse gas emissions, as well as benefits from enabling socio-economic development, including society-wide benefits from being better able to mitigate and adapt to the adverse impacts of climate change. Overall, these environmental, climate and social benefits would not be achieved to the same extent without public intervention. The Bank is able to provide long-term financing, aligning debt maturities to the economic life of investments, and thereby contributes to a stable funding base. Furthermore, availability and grace periods of the Bank's financing arrangements provide significant operational flexibility. The capital-intensive nature of Aquafin's operations requires sizeable debt financing, to which the Bank contributes notably, alongside commercial banks and capital markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
17/09/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II - Milieueffectrapportage
05/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II - Milieueffectrapportage
Datum der Veröffentlichung
17 Sep 2022
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160372593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220047
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159382787
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220047
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/09/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II - Milieueffectrapportage
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05/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II
Andere Links
Übersicht
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II
Datenblätter
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen