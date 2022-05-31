BULBANK ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS FLP

Unterzeichnung(en)
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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Operation under the European Guarantee Fund (EGF) aimed to support small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bulgaria. The EIB will guarantee the first loss piece (FLP) tranche of a synthetic securitisation of a portfolio of loans and/or leases originated by UniCredit Bulbank. The operation is expected to facilitate the access to finance of SMEs and mitigate the negative economic effects of the COVID-19 pandemic.
EGF guarantee instrument to support new lending to SMEs.
The proposed transaction consists of an EGF operation, in the form of a first loss piece guarantee on an SME and Midcap portfolio originated by UniCredit Bulbank AD (Bulgaria) in order to support new lending to SMEs. Bulbank is well-known to the Bank, one of the three systemic banks in Bulgaria. The quick mobilisation of SME financing is strategic considering their high contribution to the country's growth and employment. The proposed operation addresses a market failure related to SMEs access to finance in the aftermath of the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine. The operation is expected to mitigate the financial constraints for this market segment and help viable companies to sustain their economic recovery and to relaunch their business activity severely hit by the pandemic. The operation also supports the strengthening of the EU's economic, social and territorial cohesion by tackling the disparities in the regional development and by helping companies located in the less developed regions to grow there. EIB contribution is notable as it offers a guarantee for a subordinated (junior) tranche (novel product in the market). The EIB participation will have a positive signalling effect to the market and reduce risk perceptions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.