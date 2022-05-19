HU EXIMBANK CLIMATE FOCUSED MBIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The proposed operation is to support the Green Financing Framework of Hungarian Eximbank and to provide funding for eligible projects of small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and other corporates.
The Bank's funding will be used to finance eligible investments of SMEs, mid-caps and large corporates having significant climate action components.
Dedicated EIB loan to finance investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) (50%)and Mid-Caps (20%) operating in different sectors in Hungary. The additional 30% of the facility will be dedicated to eligible projects of corporates aimed at promoting Climate Action and Environmental Sustainability. Overall, the operation targets 50% CAES contribution. A significant part of the operation allocations will take place in convergence areas (85%).
The Intermediary has demonstrated a satisfactory general understanding of the Bank's eligibility criteria, and is currently developing procedures and expertise to ensure it can implement them.
The considerable financial value added and long tenor can facilitate the implementation of the Intermediary's green programme and the Bank participation can signal toward the market that the green strategy of borrower is sound and worth of support.
EIB participation will contribute to the diversification of the borrower's financing base in terms of maturity, while interest rate conversion and fixing possibilities are also unique compared to other financing sources.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.