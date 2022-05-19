HU EXIMBANK CLIMATE FOCUSED MBIL

Dedicated EIB loan to finance investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) (50%)and Mid-Caps (20%) operating in different sectors in Hungary. The additional 30% of the facility will be dedicated to eligible projects of corporates aimed at promoting Climate Action and Environmental Sustainability. Overall, the operation targets 50% CAES contribution. A significant part of the operation allocations will take place in convergence areas (85%).

The Intermediary has demonstrated a satisfactory general understanding of the Bank's eligibility criteria, and is currently developing procedures and expertise to ensure it can implement them.

The considerable financial value added and long tenor can facilitate the implementation of the Intermediary's green programme and the Bank participation can signal toward the market that the green strategy of borrower is sound and worth of support.

EIB participation will contribute to the diversification of the borrower's financing base in terms of maturity, while interest rate conversion and fixing possibilities are also unique compared to other financing sources.