UC ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS

Unterzeichnung(en)
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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of an European Guarantee Fund (EGF) guarantee instrument to a junior tranche of a Unicredit (UC) granular portfolio of loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) in Italy.
The operation aims at enhancing access to finance for the specific market segment. In detail, the transaction is an unfunded Asset Backed Securities investment, a delinked product aiming at relieving capital on existing loan portfolio, which will be redeployed into new financing.
The proposed transaction consist of an EGF operation, in the form of a first loss piece guarantee on an SME and Midcap portfolio originated by Unicredit in order to support new lending to SMEs. Unicredit is a key counterpart to the Bank in many countries, a strong EU GSIB intermediary and a very experienced promoter in deploying EIB mandates. The quick mobilisation of SME financing is strategic considering their high contribution to the country's economic growth and to sustain employment. The proposed operation addresses a market failure related to SMEs access to finance in the aftermath of the Covid-19 pandemic. The operation is expected to mitigate the financial constraints for this market segment and help viable companies to sustain their economic recovery and to relaunch their business activity severely hit by the pandemic crisis. The operation also supports the strengthening of the EU's economic, social and territorial cohesion by tackling the disparities in the regional development and by helping companies located in less developed regions to grow there. Eventually, this will support the ultimate goal of regional policies, namely convergence, by raising employment levels and facilitating re-industrialisation.
The EIB will require that UC take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs) meet the EIB's environmental standards and related EU/national legislation.
The EIB will require that UC take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs) meet the EIB's procurement standards and related EU/national legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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