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AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
195.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 195.000.000 €
Stadtentwicklung : 195.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/03/2024 : 60.000.000 €
29/06/2023 : 135.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2023
20210679
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 195 million
EUR 780 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance social and affordable housing units in the Austrian state of Lower Austria.

Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

Additionality and Impact

The Project entails the construction of some 2,900 new social and affordable housing units, contributing to the promotion of Integrated Urban Development in the region of Lower Austria. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and facilitate the development of sustainable communities and contribute to the promotion of social mix addressing strong social housing demand in Lower Austria. It will also contribute to a more balanced local residential market with sufficient housing supply meeting existing need from low and middle income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering financing at attractive costs with a long maturity that will ultimately lead to lower rent levels.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
10 März 2023
29 Juni 2023
Weitere Unterlagen
18/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III
Datum der Veröffentlichung
18 Apr 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166909130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210679
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/04/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III
Andere Links
Übersicht
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III
Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen