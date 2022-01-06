CASA INSTALLATION & FEMINISATION PLS MBIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists in a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Credit Agricole to support the professionals in the healthcare sector in France.
The aim is to enhance access to finance for small and medium sized enterprises (including professionals) in the healthcare sector. Up to 50% of the MBIL total amount is dedicated to new start-ups in the sector and 30% of the facility will be supporting enterprises run by women.
The project addresses market failures related to starting and existing professionals/SMEs' access to finance and citizens' access to health services. There is intrinsically higher risk associated with small-scale and especially new activities, the competitive environment is more uncertain and rates of return and failure tend to be higher. The second market failure arises from health externalities including e.g. containment of communicable diseases and the impact on economic productivity and social wellbeing from a healthier workforce and population. The project also addresses regional disparities in access to care. The EIB loan will increase availability of long-term loans to SMEs and independent practitioners, and reduce their financing costs. Moreover, the project will promote gender equality among healthcare providers by supporting businesses run by women.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.