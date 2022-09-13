EDUCATION HERAULT

The project involves the new construction, extension and renovation of public lower secondary schools and their sports facilities, the creation of a museum (Maison du Littoral) and investments in digital equipment for education in the French Department of Hérault. Such investments will accelerate the modernisation of teaching and learning environments, which is then expected to translate into improvements in the quality of public lower secondary education, resulting in positive externalities, such as skills development and upgrading and improved social cohesion, civil engagement and health outcomes.





The investments targeting climate change mitigation will also have positive externalities, as they contribute to the construction of a more sustainable future. The Project is fully aligned with the national and departmental priorities in education as well as with the objectives of the EIB's Innovation, Digital and Human Capital policy goal and the EU's European Education Area 2025 initiative.





Finally, the participation of the EIB to the project will allow the Borrower not only to diversify and improve its financial profile, as this would be the first operation with the EIB, but also to lower its average cost of financing.