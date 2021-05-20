DKB RENEWABLE ENERGY AND MUNICIPAL INFRASTR MBIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The proposed multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Deutsche Kreditbank AG ("DKB") will be dedicated to financing small and medium-sized Renewable Energy and Integrated Territorial Development projects.
Final beneficiaries are expected to encompass public entities (50% of the loan amount) and small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps. Other private entities are not excluded. Within the volume allocated to SMEs, mid-caps and other private sector entities, the minimum proportion allocated to SMEs will be in line with applicable MBIL rules, i.e. 70%.
The proposed Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) will be dedicated to financing small and medium-sized Renewable Energy and Integrated Territorial Development sub-projects in Germany and France, and potentially other EU countries. 50% of the project concerns the financing of a series of renewable energy generation plants (onshore wind and solar PV), located in Germany and France. The remainder concerns financing of small infrastructure and sustainable municipal investments undertaken by public sector companies in Germany. By using an intermediated approach, the Bank will be able to support smaller projects, that would otherwise not be possible to be reached directly. The project addresses a number of market failures, from contributing to the reduction in carbon and air pollution, to improving energy markets and general market efficiency and integration through participation in the wholesale markets. The upgrading, replacement and reorganisation of urban infrastructure and public facilities provides positive externalities including economic growth and knowledge externalities. EIB is providing adequate financing sources in terms of pricing and longer maturities with customized terms for fixed interest duration, availability and amortization periods. EIB's involvement also provides a signalling effect and consequently crowds-in public and private co-investors for the individual projects.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.