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ADVANCED HEATING SYSTEMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 6.000.000 €
Slowakei : 7.200.000 €
Frankreich : 12.000.000 €
Deutschland : 94.800.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2022 : 6.000.000 €
23/09/2022 : 7.200.000 €
23/09/2022 : 12.000.000 €
23/09/2022 : 94.800.000 €
Andere Links
Related public register
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED HEATING SYSTEMS
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADVANCED HEATING SYSTEMS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt die Vaillant Group bei der Entwicklung von klimafreundlichen Heizsystemen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2022
20210505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADVANCED HEATING SYSTEMS
VAILLANT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 262 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to environmental friendly heating technologies during the 2022-2024 period.

The aim is to develop technologies and new innovative products in the areas of heat pumps, condensing boilers, wall-mounted boilers and services that help reduce greenhouse gas emissions and improve energy efficiency. The project also include related electronic control and connectivity technologies.

Additionality and Impact

The RDI activities included in the financed project cover a wide range of innovative developments in the fields of heating, cooling, and ventilation technology.

 


Important positive knowledge spillovers through RDI cooperation with industrial and academic partners and upstream suppliers. Increase in the technological competence and leadership of the European HVAC sector.


Positive environmental spillovers through the development and manufacturing of products with enhanced energy efficiency, reduced use of natural resources and improved energy efficiency.


The Bank's technical contribution and advice is explained by the guidance provided to align the project scope with policy objectives at project origination and the monitoring requirements during project implementation.

 


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The concerned RDI investments are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED HEATING SYSTEMS
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADVANCED HEATING SYSTEMS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt die Vaillant Group bei der Entwicklung von klimafreundlichen Heizsystemen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED HEATING SYSTEMS
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156097751
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210505
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADVANCED HEATING SYSTEMS
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256512881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20210505
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED HEATING SYSTEMS
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Übersicht
ADVANCED HEATING SYSTEMS
Datenblätter
ADVANCED HEATING SYSTEMS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt die Vaillant Group bei der Entwicklung von klimafreundlichen Heizsystemen

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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