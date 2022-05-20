SGEF ITALY LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Dedicated EIB loan to finance eligible small and medium-sized enterprise (SME) and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.
Dedicated EIB loan to finance eligible SME and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.
The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs and Midcaps in Italy. The project's policy impact is rated very good as it addresses market failures related to SMEs' constraints in accessing long term funding to finance their growth. Overall, the project is expected to have a positive impact on the economy also by promoting investments in the climate action and environmental sustainability sectors, particularly important following the energy crisis caused by the war in Ukraine. These projects are ultimately expected to generate positive externalities by providing environmental benefits and increasing the resilience to climate change, including through investments in Electric Vehicles, Agricultural equipment, Green economy and Photovoltaics.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.