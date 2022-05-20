Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SGEF ITALY LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2022 : 250.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2022
20210474
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SGEF ITALY LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION
FRAER LEASING SPA,SG EQUIPMENT FINANCE ITALY SPA,SG LEASING SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated EIB loan to finance eligible small and medium-sized enterprise (SME) and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.

Dedicated EIB loan to finance eligible SME and mid-cap investments via leasing schemes in Italy. At least 70% of the loan will be allocated to SME investments. At least 20% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.

Additionality and Impact

The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs and Midcaps in Italy. The project's policy impact is rated very good as it addresses market failures related to SMEs' constraints in accessing long term funding to finance their growth. Overall, the project is expected to have a positive impact on the economy also by promoting investments in the climate action and environmental sustainability sectors, particularly important following the energy crisis caused by the war in Ukraine. These projects are ultimately expected to generate positive externalities by providing environmental benefits and increasing the resilience to climate change, including through investments in Electric Vehicles, Agricultural equipment, Green economy and Photovoltaics.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen