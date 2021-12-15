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GREENBONE (EGF VD)

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 3.750.000 €
Industrie : 3.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/02/2022 : 3.750.000 €
28/02/2022 : 3.750.000 €
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12/05/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREENBONE (EGF VD)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/02/2022
20210382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREENBONE (EGF VD)
GREENBONE ORTHO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 20 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of a quasi-equity loan to Greenbone, an Italian medtech company developing innovative bone-regenerating implants and bone replacement solutions to treat severe fractures and conditions, such as trauma and tumours causing extensive bone loss.

The aim is to finance the company's research, development and innovation (RDI) and costs scale up.

Additionality and Impact

The promoter is a European R&D company specialised in development of an advance material for bone substitution. In addition to its own RDI capabilities, the promoter has developed a well-established network of collaborations with universities, research institutions and reputed industry partners. Companies producing innovative high quality products are key drivers of economic growth, productivity and social protection, and generally a source of high value added employment. The EIB support to this operation is expected to provide tangible value-added benefit, positively contributing to the promoter's R&D investments by lowering the associated cost of financing and offering loan maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks as well as disbursement mechanics more suitable for the project's financing and more flexible than those normally proposed by the market. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investment concerns RDI activities expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore, the EU directives on procurement are not applicable. Nevertheless, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB's guidelines for private sector projects. Further details will be verified during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Dezember 2021
28 Februar 2022
Weitere Unterlagen
12/05/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREENBONE (EGF VD)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREENBONE (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
12 May 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144752921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210382
Sektor(en)
Industrie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREENBONE (EGF VD)
Andere Links
Übersicht
GREENBONE (EGF VD)
Datenblätter
GREENBONE (EGF VD)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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