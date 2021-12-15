GREENBONE (EGF VD)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
The project consists of a quasi-equity loan to Greenbone, an Italian medtech company developing innovative bone-regenerating implants and bone replacement solutions to treat severe fractures and conditions, such as trauma and tumours causing extensive bone loss.
The aim is to finance the company's research, development and innovation (RDI) and costs scale up.
The promoter is a European R&D company specialised in development of an advance material for bone substitution. In addition to its own RDI capabilities, the promoter has developed a well-established network of collaborations with universities, research institutions and reputed industry partners. Companies producing innovative high quality products are key drivers of economic growth, productivity and social protection, and generally a source of high value added employment. The EIB support to this operation is expected to provide tangible value-added benefit, positively contributing to the promoter's R&D investments by lowering the associated cost of financing and offering loan maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks as well as disbursement mechanics more suitable for the project's financing and more flexible than those normally proposed by the market.
The promoter's investment concerns RDI activities expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore, the EU directives on procurement are not applicable. Nevertheless, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB's guidelines for private sector projects. Further details will be verified during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.