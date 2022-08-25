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GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2022 : 17.500.000 €
3/11/2022 : 17.500.000 €
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08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt GenSight Biologics mit 35 Millionen Euro bei der Vorbereitung der Markteinführung von LUMEVOQ® in Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2022
20210328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
GENSIGHT BIOLOGICS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop a pipeline of proprietary gene therapy candidates.

The company is developing a pipeline of proprietary gene therapy candidates to provide patients with a long-lasting cure for severe genetic blinding retinal diseases, for which there are currently no approved treatments.

Additionality and Impact

The project concerns an operation under the European Growth Finance Facility. The purpose of the loan is to provide direct, equity-type financing under EIB's Venture Debt Instrument to support Research, Development and Innovation ("RDI") activities of the innovative company 'Gensight', an SME based in France. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI, arising from limited access to commensurate financing as a result of factors such as information asymmetries, misalignment of incentives, etc. Gensight is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of gene therapies with the potential to provide patients with a long-lasting cure for severe genetic blinding retinal diseases. If successful, the project will have a high socio-economic impact. In addition, by creating knowledge externalities, the project will provide significant socio-economic benefits, will strengthen France and Europe's leading position in biotechnologies, and it will help to retain skilled staff engaged in the Company's RDI activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The related RDI investments are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the project procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
25 August 2022
3 November 2022
Weitere Unterlagen
08/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GENSIGHT BIOLOGICS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158416156
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210328
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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