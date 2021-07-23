IFIS LOAN FOR SMES AND CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of the intermediate financing of about 2,400 of Zero-Emission Battery Electric Vehicles (BEVs) in the 2021-2022 period.
The operation is aimed at supporting climate action projects (100%) promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) in Italy linked to the acquisition of electric vehicles.
The EUR 50.0m operation is aimed at supporting Climate Action projects (100% contribution to CA) promoted by SMEs in Italy mostly linked to the acquisition of Zero Emission Battery Electric Vehicles (BEVs). Over the last years, IFIS developed partnership with the main BEV producers and is expected to further expand this business line thanks to the EIB's funding support. The financing of this project contributes to EIB's lending priority objectives on Climate Action and Environmental Sustainability as well as on climate action (transversal) and economic and cohesion (transversal).
The promoter's investments address the market gaps associated with (i) the still imperfect competition and incomplete markets for very innovative and still market-entry stage vehicle electrification, automation and connectivity technologies, (ii) projects promoting positive environmental, safety and knowledge externalities.
Overall, the project is expected to generate good quality and results, improving the access to finance to SMEs and to the wider society.
The proposed operation will contribute to the EIB Climate Strategy by boosting investments aimed at tackling Climate Change and by increasing Climate Change awareness in Italy.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.