LEAF SPACE (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The loan will finance the worldwide expansion of a ground station network to communicate with low earth orbit satellites and increase the network coverage and communication capacity. It will also support the development of new services supporting high throughput frequency bands, to connect through optical transmission and to track launchers during take off. The project will be implemented in the period 2022-2024.
This project will support the promoter's growth, notably the development of its products and services in new target markets.
The related research and development activities will be carried out in existing facilities, as well as the installation of new ground stations will take place at sites already being used for the same purpose. Such activities are therefore not likely to fall under the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive2014/52/EU). There is no particular negative residual impact on the environment expected. Further details will be verified during the appraisal phase.
The promoter is a private company operating in the space sector, which is exempt from public procurement requirements.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.