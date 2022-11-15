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LEAF SPACE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 15.000.000 €
Telekommunikation : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2022 : 7.500.000 €
15/12/2022 : 7.500.000 €
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05/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAF SPACE (EGFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2022
20210262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEAF SPACE (EGFF)
LEAF SPACE SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance the worldwide expansion of a ground station network to communicate with low earth orbit satellites and increase the network coverage and communication capacity. It will also support the development of new services supporting high throughput frequency bands, to connect through optical transmission and to track launchers during take off. The project will be implemented in the period 2022-2024.

This project will support the promoter's growth, notably the development of its products and services in new target markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The related research and development activities will be carried out in existing facilities, as well as the installation of new ground stations will take place at sites already being used for the same purpose. Such activities are therefore not likely to fall under the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive2014/52/EU). There is no particular negative residual impact on the environment expected. Further details will be verified during the appraisal phase.

The promoter is a private company operating in the space sector, which is exempt from public procurement requirements.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 November 2022
15 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
05/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAF SPACE (EGFF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAF SPACE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
5 Sep 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159026916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210262
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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05/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEAF SPACE (EGFF)
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LEAF SPACE (EGFF)
Datenblätter
LEAF SPACE (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen