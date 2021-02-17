CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

The project is to co-invest alongside Harbert / Claret European Growth Capital Fund III, a venture debt fund managed by Claret Capital that lends to innovative European SMEs.





During the COVID-19 crisis, many SMEs, and in particular innovative smaller companies, experienced challenges in accessing finance. The limited access to finance results from higher information asymmetries, uncertainties regarding the market potential of R&D and innovative processes undertaken by innovative SMEs.





Venture debt is an alternative way of financing compared to traditional bank loans, that is particularly suitable for innovative and high-growth companies. Through co-investments with Claret Capital, the EIB would increase the availability of funding for such SMEs and reach a larger number of companies. Ultimately, by supporting smaller investments in innovative high technology sectors, the operation would contribute towards increasing the competitiveness of the European economy, supporting digitalization and increasing economic resilience. The EIB would also send a positive signal to private investors and thus incentivize further financing.