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CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/01/2022 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/01/2022
20210217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
CLARET CAPITAL PARTNERS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 69 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-investment facility allowing the EIB to deploy venture debt alongside Claret Capital's Fund III. The facility would focus on EU small and medium-sized enterprises (SMEs).

Co-investment facility allowing the EIB to deploy venture debt alongside Harbert / Claret European Growth Capital Fund III. The facility focuses on EU start-ups and growth companies.

Additionality and Impact

The project is to co-invest alongside Harbert / Claret European Growth Capital Fund III, a venture debt fund managed by Claret Capital that lends to innovative European SMEs.


During the COVID-19 crisis, many SMEs, and in particular innovative smaller companies, experienced challenges in accessing finance. The limited access to finance results from higher information asymmetries, uncertainties regarding the market potential of R&D and innovative processes undertaken by innovative SMEs.


Venture debt is an alternative way of financing compared to traditional bank loans, that is particularly suitable for innovative and high-growth companies. Through co-investments with Claret Capital, the EIB would increase the availability of funding for such SMEs and reach a larger number of companies. Ultimately, by supporting smaller investments in innovative high technology sectors, the operation would contribute towards increasing the competitiveness of the European economy, supporting digitalization and increasing economic resilience. The EIB would also send a positive signal to private investors and thus incentivize further financing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns a potential co-investment facility with Harbert / Claret European Growth Capital Fund III. Claret Capital is a fund manager specialised in venture debt lending to European start-ups and growth companies. The EIB would commit capital from the European Guarantee Fund (EGF) to invest in selected venture debt loans originated, structured and managed by Claret Capital. The target companies would be European SMEs affected by COVID-19.

The facility's operational guidelines would provide for due diligence of environmental and social aspects for all projects to be invested into by the EIB, according to guidelines acceptable to the EIB.

Kommentar(e)

Final beneficiaries would be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
27/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142358879
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210217
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
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CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
Datenblätter
CLARET CAPITAL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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