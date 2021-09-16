REHABILITATION URBAINE GRENOBLE

Le projet consiste à réaliser un ensemble bâtimentaire comprenant la réhabilitation des 13 000 m2, et la construction de surfaces neuves en extension à hauteur de 7 000 m².





Le projet d'hôtel Métropolitain de Grenoble participe à une opération de rénovation urbaine, en reconditionnant un immeuble existant, en améliorant son empreinte environnementale et en améliorant l'espace paysager qui l'entoure. Cette opération participe à l'action en faveur du climat, la Métropole regroupant en seul site toute son administration, elle y promeut le recours à des mobilités douces. Le financement BEI de long-terme participe à l'équilibre des finances de la collectivité.





La durée longue du prêt, en adéquation avec les besoins de financement sur le long terme de la Métropole est un élément important de l'avantage financier apporté par la BEI. La possibilité de mettre en place des échéances de remboursement sculptées est aussi un avantage. Enfin, le financement de la BEI est un signal fort pour les autres financeurs.