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REHABILITATION URBAINE GRENOBLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Stadtentwicklung : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2021 : 40.000.000 €
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15/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION URBAINE GRENOBLE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 September 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2021
20210162
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REHABILITATION URBAINE GRENOBLE
GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste à réaliser un ensemble bâtimentaire comprenant la réhabilitation des 13 000 m2, et la construction de surfaces neuves en extension à hauteur de 7 000 m².

Le projet consiste en la réhabilitation, l'extension et l'aménagement d'un bâtiment existant pour devenir le siège métropolitain et regrouper les différentes équipes administratives en un lieu unique.

Additionality and Impact

Le projet consiste à réaliser un ensemble bâtimentaire comprenant la réhabilitation des 13 000 m2, et la construction de surfaces neuves en extension à hauteur de 7 000 m².


Le projet d'hôtel Métropolitain de Grenoble participe à une opération de rénovation urbaine, en reconditionnant un immeuble existant, en améliorant son empreinte environnementale et en améliorant l'espace paysager qui l'entoure. Cette opération participe à l'action en faveur du climat, la Métropole regroupant en seul site toute son administration, elle y promeut le recours à des mobilités douces. Le financement BEI de long-terme participe à l'équilibre des finances de la collectivité. 


La durée longue du prêt, en adéquation avec les besoins de financement sur le long terme de la Métropole est un élément important de l'avantage financier apporté par la BEI. La possibilité de mettre en place des échéances de remboursement sculptées est aussi un avantage. Enfin, le financement de la BEI est un signal fort pour les autres financeurs. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité avec les directives de l'UE sera vérifiée au cours de la phase d'évaluation : Directive 2014/52/EU qui modifie la Directive 2011/92/EU sur l'Evaluation d'Impact Environnemental (EIE), la Directive 2001/42/EC sur l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES), et les Directives 92/43/EEC et 2009/147/EC sur la protection des habitats et des oiseaux. L'état d'avancement des études environnementales et des consultations publiques liées aux investissements sera examiné lors de l'évaluation du projet. Les exigences en matière d'efficacité énergétique conformément à la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments feront également l'objet d'une évaluation plus approfondie.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 22014/23/EU / 2014/24/EU ou 2014/25/EU, ainsi que la Directive 92/13/EEC ou 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
15/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION URBAINE GRENOBLE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION URBAINE GRENOBLE
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144305201
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210162
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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15/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION URBAINE GRENOBLE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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