CIRCULATE CAPITAL OCEAN FUND I - B

The Fund will support companies that reduce plastic waste and related discharge to oceans. This operation is well aligned to EU policy objectives of supporting the transition to a more circular economy and to the EU waste hierarchy presented in the EU Waste Framework Directive (2018/851) and in the new EU Circular Economy Action Plan.

The Fund investments will generate positive externalities in the form of increased material recovery and reduced discharge of plastics and other waste in urban environments and to the sea.

The Fund strategy is in line with the objectives of the EIB Climate Bank Roadmap and the Clean Oceans Initiative. EIB commitment will contribute to EU policy and priorities with regards Climate Action outside of Europe. It will support the achievement of sustainable development goals (SDGs), aiming to limit climate change. The Fund will contribute to the Bank's Climate Action and Environmental Sustainability targets outside the EU. Therefore, the operation is proposed under the Climate Action and Environment Facility (CAEF). EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.