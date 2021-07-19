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FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 37.500.000 €
Energie : 37.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2022 : 37.500.000 €
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Related public register
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2022
20210142
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
FRANFINANCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan dedicated to Lease Financing of Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) eligible investments with an attached PF4EE guarantee under operation 20210141.

The operation, a framework loan to Société Générale acting as Borrower (with Franfinance S.A. acting as Financial Intermediary and Promoter) under the Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) programme, will support the installation of energy-efficient equipment and renewable energy generation capacity on business premises. The operation supports investments leading to energy savings, renewable energy generation and enabling infrastructure for electric vehicles, thus helping to achieve national and European targets for energy efficiency, renewable energy and low-emissions transport. It will deliver CO2 emission reductions, while also contributing to the security and diversification of energy supply in the EU. In addition, a significant share of the investment will be in cohesion regions, thus supporting their development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is aligned with EU and French national policy and regulation regarding environmental sustainability and more specifically with the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU and as amended 2018/2002/EU), the Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU and as amended 2018/844/EU), and the Renewable Energy Directive (2009/28/EC and as recast 2018/2001/EU). The Promoter will be required to adhere to any other environmental regulation affecting the operation such the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The operation will target corporate clients in France as the final beneficiaries. Much of the procurement will take place under private sector conditions, however some public procurement may occur for public entity clients who will follow French and EU public procurement rules. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Weitere Unterlagen
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
Datum der Veröffentlichung
2 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143006250
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210142
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
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FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
Datenblätter
FRANFINANCE ENERGY EFFICIENCY PF4EE FL
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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