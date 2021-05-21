JASMINE PRIVATE MARKET FUND I

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Industrie - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Equity fund targeting climate-related, growth capital investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Southeast Asia.
The fund is aiming to make minority equity investments in companies operating in sectors with positive social and environmental impact in Southeast Asia. The fund will aim to build a diversified portfolio of companies in underserved, professionally run and innovative small and medium-sized private companies active in five sectors: climate change mitigation, circular economy and water, agribusiness, employment enabling education and affordable healthcare.
EIB's investment supports a first time team launching an investment strategy targeting companies operating in sectors with positive social and environmental impact across Southeast Asia. It also supports the introduction of high standard environmental and social governance best practices to small and medium-sized companies active in climate change mitigation and adaptation (climate action, circular economy, agribusiness) and innovative social infrastructure (healthcare). The Fund is focused on underserved markets, and will address market failures and sub-optimal investment situations linked to the shortage of long-term growth capital in the target sectors and not internalised carbon emissions.
EIB's recommendations are expected to significantly shape the Fund's governance structure and the investment strategy. The Fund Manager is sound and has demonstrated willingness to introduce structural changes to be in compliance with EIB Group policies and best market practice.
An EIB investment will be highly additional in crowding in other investors, and thus would be seen as an essential component for the Fund to achieve the Fund's first close and target size.
The operation contributes to EIB's objectives outside the EU for environmental sustainability and private sector development. It will contribute to EU policy goals, meet the Bank's priority objectives in climate action and environment.
The fund will be required to enhance the environmental and social policy and the appropriate management systems so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank.
The Bank will require the fund manager to comply with the Bank's Guide to Procurement when required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.