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JASMINE PRIVATE MARKET FUND I

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.904.858,85 €
Sektor(en)
Müllbeseitigung : 996.318,88 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 2.241.437,3 €
Wasser, Abwasser : 2.739.409,95 €
Dienstleistungen : 2.988.583,06 €
Energie : 4.980.971,77 €
Industrie : 4.980.971,77 €
Verkehr : 5.977.166,12 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2021 : 996.318,88 €
8/12/2021 : 2.241.437,3 €
8/12/2021 : 2.739.409,95 €
8/12/2021 : 2.988.583,06 €
8/12/2021 : 4.980.971,77 €
8/12/2021 : 4.980.971,77 €
8/12/2021 : 5.977.166,12 €
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25/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
Story zum Projekt
Globales Handeln, lokale Wirkung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Mai 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2021
20210135
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
JI CAPITAL PARTNERS PTE LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 28 million (EUR 24 million)
USD 200 million (EUR 169 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity fund targeting climate-related, growth capital investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Southeast Asia.

The fund is aiming to make minority equity investments in companies operating in sectors with positive social and environmental impact in Southeast Asia. The fund will aim to build a diversified portfolio of companies in underserved, professionally run and innovative small and medium-sized private companies active in five sectors: climate change mitigation, circular economy and water, agribusiness, employment enabling education and affordable healthcare.

Additionality and Impact

EIB's investment supports a first time team launching an investment strategy targeting companies operating in sectors with positive social and environmental impact across Southeast Asia. It also supports the introduction of high standard environmental and social governance best practices to small and medium-sized companies active in climate change mitigation and adaptation (climate action, circular economy, agribusiness) and innovative social infrastructure (healthcare). The Fund is focused on underserved markets, and will address market failures and sub-optimal investment situations linked to the shortage of long-term growth capital in the target sectors and not internalised carbon emissions.


EIB's recommendations are expected to significantly shape the Fund's governance structure and the investment strategy. The Fund Manager is sound and has demonstrated willingness to introduce structural changes to be in compliance with EIB Group policies and best market practice.

 

An EIB investment will be highly additional in crowding in other investors, and thus would be seen as an essential component for the Fund to achieve the Fund's first close and target size.

 

The operation contributes to EIB's objectives outside the EU for environmental sustainability and private sector development. It will contribute to EU policy goals, meet the Bank's priority objectives in climate action and environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will be required to enhance the environmental and social policy and the appropriate management systems so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank.

The Bank will require the fund manager to comply with the Bank's Guide to Procurement when required.

Weitere Unterlagen
25/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142664124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210135
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Energie
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Industrie
Verkehr
Dienstleistungen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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25/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
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JASMINE PRIVATE MARKET FUND I
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Globales Handeln, lokale Wirkung

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25/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JASMINE PRIVATE MARKET FUND I

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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