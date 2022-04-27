AIRCRAFT INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) on innovative aircraft systems and technologies. It includes early stage developments in areas such as airframe design, avionics and communications.
The project aims at supporting the promoter's long-term technology roadmap. It will introduce a range of innovative aircraft technologies and systems, enabling better performance and improved environmental and safety characteristics. It finances activities that will create high-level knowledge in critical aviation technologies and strengthen the expertise within the EU aviation industry.
The project supports the policy objective of research, innovation and digitisation by providing tailored financing to the promoter's long-term oriented developments of new aircraft technologies and systems. The project entails positive knowledge spill-overs related to innovative technologies for the aviation sector, enabling better safety and environmental performance, advanced flight control and new avionics systems.
EIB's involvement will also provide a highly flexible financial product to the counterpart, allowing it to diversify its financing sources and consolidate its overall financial position
RDI activities related to aircraft manufacturing are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU; the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore very unlikely. The Bank's services will review the environmental details during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.