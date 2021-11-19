BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE INVESTMENT PROGRAMME

The project concerns priority investment of the French region Bourgogne-Franche-Comté following the COVID-19 sanitary crisis. It is aligned with the national recovery plan of 3 September 2020 and strengthens the EU's economic, social and territorial cohesion.

EIB financing will allow the region to address a sub-optimal investment situation and is expected to generate positive externalities. It will respond to global societal challenges, improving business condition in the region as well as strengthening its socio-economic prosperity, positioning in global value chains and global competitiveness across Europe. The project will enable local and regional communities to protect, rehabilitate, utilise and reutilise their (built) environments, landscapes, material and immaterial cultural assets and other unique values. It will help mitigate and adapt to climate change and create resilient communities.

The EIB's long-term financing with favourable terms such as long availability and grace period, improves the Region's financing structure and the affordability of its investments. The EIB's involvement would send a positive signal to markets regarding the Region's ability to stimulate economic recovery.