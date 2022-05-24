EAST LANE PARTNERS NORTH AFRICA & LEVANT FUND I

Through this operation, the EIB will be able to support the creation of an independent, local fund manager investing in Egypt, Morocco, Tunisia and Jordan. Furthermore, the EIB will provide much needed equity risk capital to local enterprises that operate across various economic sectors. Access to finance - in particular equity finance - and managerial advice are among the most prevalent barriers for the growth of small- and mid-sized companies. The provision of growth capital and managerial support through private equity funds has proven an effective strategy to overcome this market failure. By providing growth capital and managerial advice to local companies, the operation will contribute considerably to boosting enterprise capabilities and competitiveness through access to finance and improved skills.





Additionally, the EIB is expecting to provide guidance to the fund manager on best market practice for international private equity firms and thus contribute to its institutionalisation. In due course, the EIB will initiate the legal negotiations and work closely with other potential investors.





Thus, the EIB's involvement is expected to be catalytic in a difficult fund raising environment that has been exacerbated by the impact of the Covid-19 pandemic.