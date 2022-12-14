GCFF JORDAN PRIVATE SECTOR GUARANTEE FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The facility will provide partial portfolio guarantees to local financial intermediaries (FIs), either banks or microfinance institutions, under the Global Concessional Finance Facility (GCFF) - Private Sector Operations framework. GCFF supports middle income countries impacted by the influx of refugees, in this case Jordan as a pilot country. By providing a partial risk protection to FIs in form of guarantees on underlying debt-financing granted to MSMEs on a portfolio basis, the operation will encourage the intermediaries in lending underserved and vulnerable groups of the Jordanian society (including women, youth and refugees) as well as affected by the COVID-19 crisis.
The primary objective is to enhance access to finance for Jordanian micro, small and medium sized enterprises (MSMEs) at better terms and conditions, in particular, through reduced collateral requirements, lower financing costs and longer maturities. The operation will also promote the financial inclusion of refugees and host communities as well as of further underserved segments of the economy.
The selected financial intermediaries will have to take all requisite measures to ensure that the relevant procedures carried out by the final beneficiaries will comply with national legislation and the EIB's Environment and Social Standards.
The selected financial intermediaries will have to take all requisite measures to ensure that procurement by the final beneficiaries is undertaken in line with the provisions of the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.