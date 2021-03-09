ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Spanish companies affected by the COVID-19 pandemic.
The operation aims to mobilise funding resources to respond to the economic impact of the COVID-19 outbreak. The proposed transaction will contribute to ensuring that eligible entities, notably small mid-caps, can obtain sufficient liquidity and financing needed to weather the ongoing crisis, and are thus able to continue their development in the medium to long-term.
Linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in the EGF participating EU Member States, providing support to entities affected by the COVID-19 pandemic, to foster access to liquidity and economic recovery. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by small Midcaps owing to information asymmetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of the outbreak.
This operation will support a new class of financial intermediary (i.e. a mutual guarantee company), while expanding its reach to small Midcaps, currently not covered by the facilities available to mutual guarantee companies in the Spanish market.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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