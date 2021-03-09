ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT

Linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in the EGF participating EU Member States, providing support to entities affected by the COVID-19 pandemic, to foster access to liquidity and economic recovery. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by small Midcaps owing to information asymmetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of the outbreak.

This operation will support a new class of financial intermediary (i.e. a mutual guarantee company), while expanding its reach to small Midcaps, currently not covered by the facilities available to mutual guarantee companies in the Spanish market.