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ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/07/2021 : 37.500.000 €
28/07/2021 : 37.500.000 €
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Spanien: Elkargi und EIB unterstützen erstmals gemeinsam größere Unternehmen mit 110 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2021
20210083
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELKARGI EGF SMALL MIDCAP SUPPORT
ELKARGI SGR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Spanish companies affected by the COVID-19 pandemic.

The operation aims to mobilise funding resources to respond to the economic impact of the COVID-19 outbreak. The proposed transaction will contribute to ensuring that eligible entities, notably small mid-caps, can obtain sufficient liquidity and financing needed to weather the ongoing crisis, and are thus able to continue their development in the medium to long-term.

Additionality and Impact

Linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) in the EGF participating EU Member States, providing support to entities affected by the COVID-19 pandemic, to foster access to liquidity and economic recovery. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by small Midcaps owing to information asymmetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of the outbreak.

This operation will support a new class of financial intermediary (i.e. a mutual guarantee company), while expanding its reach to small Midcaps, currently not covered by the facilities available to mutual guarantee companies in the Spanish market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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