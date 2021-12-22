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ALMA PARTNERS (EGF VDC)

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2021 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALMA PARTNERS (EGF VDC)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2021
20200932
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALMA PARTNERS (EGF VDC)
ALMA GROWTH PARTNERS GP SARL,ALMA I ADVISORY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 64 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Alma is a newly established fund in Luxembourg (in the legal form of a Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)) led by a first-time team, coming from Kreos. The EIB will establish a venture debt co-invest platform with Alma to support investments and working capital needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) established in the EU.

The EIB investment aims to provide financing for growing and innovative SMEs and support their recovery in the aftermath of the COVID-19 crisis.

Additionality and Impact

The pandemic has exacerbated the known difficulties that SMEs and especially innovative SMEs experienced in accessing cost- effective, long-term finance. These difficulties arise from the small scale of activities, uncertainties in the market and inherent riskiness of innovation activities leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB co-investment with ALMA would help SMEs to alleviate the immediate negative effects of the pandemic by offering finance to strengthen their competitiveness and build-up their future resilience through the support to small-scale investments in several innovative high technology sectors. The targeted innovative SMEs will develop and deploy technologies that will be adopted eventually more widely in the EU and thereby they will contribute to strengthen Europe's economic resilience and competitiveness, support digital transformation and help withstand major adverse events such as the pandemic. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALMA PARTNERS (EGF VDC)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALMA PARTNERS (EGF VDC)
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142237433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200932
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALMA PARTNERS (EGF VDC)
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Übersicht
ALMA PARTNERS (EGF VDC)
Datenblätter
ALMA PARTNERS (EGF VDC)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen