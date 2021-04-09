Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SEK EGF ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 350.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2021 : 350.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB und SEK helfen Unternehmen mit 817 Millionen Euro, abgesichert durch den Europäischen Garantiefonds
Übergeordnetes Projekt
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 April 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2021
20200891
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEK EGF ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
SVENSK EXPORTKREDIT AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 1141 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Swedish mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and indirect support for small and medium-sized enterprises (SMEs)) affected by the COVID-19 pandemic. Moreover, SEK will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for SMEs and mid-caps.

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Swedish mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and indirect SME support) affected by the COVID-19 pandemic.

Additionality and Impact

The linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large corporates affected by the COVID19 pandemic. The project will be implemented by SEK, a Swedish National Promotional Bank, which has in-depth knowledge in supporting export companies. The EIB's contribution to the project is notable. First of all, the financing type is innovative as the linked risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps and large corporates. EIB participation sends a signal to the market that might help crowd in private sector financial intermediaries trough supporting economically viable companies which suffer temporarily by the Covid-19 pandemic. Overall, the project can positively stimulate economic recovery, thereby sustaining employment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB und SEK helfen Unternehmen mit 817 Millionen Euro, abgesichert durch den Europäischen Garantiefonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB und SEK helfen Unternehmen mit 817 Millionen Euro, abgesichert durch den Europäischen Garantiefonds
Andere Links
Übergeordnetes Projekt
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen