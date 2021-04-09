SEK EGF ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

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Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Swedish mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and indirect support for small and medium-sized enterprises (SMEs)) affected by the COVID-19 pandemic. Moreover, SEK will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for SMEs and mid-caps.
Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Swedish mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and indirect SME support) affected by the COVID-19 pandemic.
The linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large corporates affected by the COVID19 pandemic. The project will be implemented by SEK, a Swedish National Promotional Bank, which has in-depth knowledge in supporting export companies. The EIB's contribution to the project is notable. First of all, the financing type is innovative as the linked risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps and large corporates. EIB participation sends a signal to the market that might help crowd in private sector financial intermediaries trough supporting economically viable companies which suffer temporarily by the Covid-19 pandemic. Overall, the project can positively stimulate economic recovery, thereby sustaining employment.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.