DYEMANSION (EGF VD)

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development, by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of 3D printing / additive manufacturing.

The project entails positive knowledge spillovers related to materials and process technologies for the finishing (cleaning, surfacing and colouring) of 3D-printed parts, strengthening the EU's position in the advanced manufacturing technologies.

EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.



