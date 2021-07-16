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ERSTE EGF ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2021 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2021
20200873
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERSTE EGF ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 652 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation under the European Guarantee Fund (EGF) to support Austrian mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission and affected by the COVID-19 pandemic. Small and medium-sized enterprises (SMEs) will be supported through the Additional Portfolio.

Support of mid-caps and large corporates in sectors that are in line with the EIB's long-term mission and affected by the COVID-19 pandemic. SMEs will be supported through the build-up of an Additional Portfolio, equivalent in volume to the guarantee amount.

Additionality and Impact

The proposed operation with Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG ("Erste Bank") under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) will support Mid-Caps, Large Corporates and indirectly SME in response to the current Covid-crisis, addressing the identified market failure in terms of access to finance. The operation will be implemented by a trusted intermediary with a solid track record. It will support employment and economic recovery by providing an EIB guarantee covering working capital and investment loans. The resulting capital relief will in turn translate into additional lending to SMEs. The EIB's contribution will also consist in introducing a new product in the target market, which is expected to crowd in additional financing by mobilising other financiers and by sending a positive signal to other market participants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EGF - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen