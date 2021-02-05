Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2021 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/04/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2021
20200833
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
PROVINCIE GRONINGEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 66 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of hydrogen-powered trains to provide regional rail services in North Netherlands and installation of one refuelling station.

The project consists of the acquisition of four hydrogen trains to provide regional rail services in the "Northern Lines" that cover the provinces of Groningen and Friesland and the installation of one refuelling station that will serve these trains, as well as in the future a possible extension for road vehicles and barges. The new rolling stock will provide additional capacity to run services on non-electrified railway network in the north of the Netherlands, including a small new extension from Veendam to Stadskanaal. The project is also the first milestone of a wider ambition to decarbonise transport in the region by replacing all existing diesel trains under this PSO with hydrogen trains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for the installation of the hydrogen refuelling facility and other associated facilities (e.g. maintenance depots) and the environmental standards applied during the potential scrappage of existing diesel trains will be analysed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/04/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136093758
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200833
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/04/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
Andere Links
Übersicht
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN
Datenblätter
GREEN MOBILITY HYDROGEN TRAIN GRONINGEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen