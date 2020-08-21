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COVID-19 RESPONSE NORTH MACEDONIA - DBNM

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nordmazedonien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2021 : 100.000.000 €
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Team Europe: EIB unterstützt Erholung kleiner Unternehmen in Nordmazedonien nach Covid-19
Übergeordnetes Projekt
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2021
20200821
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID-19 RESPONSE NORTH MACEDONIA - DBNM
ACCEPTABLE BANK(S),DEVELOPMENT BANK OF NORTH MACEDONIA JSC SKOPJE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated COVID-19 multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) through a loan to the Development Bank of North Macedonia to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps and contribute to mitigating the COVID-19 induced economic impact in North Macedonia.

This facility is part of the EIB's economic response to the COVID-19 pandemic and contributes to the €1.7 billion EIB financial support package in the Western Balkans (WB) region. The loan aims at mobilising funding resources to mitigate the impact of the COVID-19 crisis in North Macedonia by financing small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This loan is an allocation under the WB COVID-19 Response - Public Sector and NPBs Programme Loan.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen