Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Sektor(en)
Wasser, Abwasser : 249.975 €
Müllbeseitigung : 500.025 €
Stadtentwicklung : 750.000 €
Verkehr : 1.750.000 €
Industrie : 1.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2021 : 249.975 €
23/12/2021 : 500.025 €
23/12/2021 : 750.000 €
23/12/2021 : 1.750.000 €
23/12/2021 : 1.750.000 €
Andere Links
Related public register
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juli 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2021
20200800
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
MERIDIAM GP SAS,MERIDIAM SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Layered fund developing and investing in sustainable and resilient urban infrastructure. The investment is made under the Luxembourg-EIB Climate Finance Platform.

Develop and invest in greenfield essential infrastructure that responds to the critical needs of growing cities in non-OECD countries, as part of identified city resilience plans.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines are expected to provide for environmental and social due diligences of all projects according to guidelines acceptable to the EIB.

The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation will be done under the Luxembourg EIB Climate Finance Platform ("LCFP") and is expected to have a significant climate action component in line with the objectives of this mandate.

Weitere Unterlagen
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Datum der Veröffentlichung
2 Sep 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142348764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200800
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Industrie
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/09/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Andere Links
Übersicht
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP
Datenblätter
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B LCFP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen