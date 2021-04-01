EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT

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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Linked risk-sharing instrument under the European Guarantee Fund (EGF) to improve access to finance for mid-caps and large corporates in Finland and possibly in other EGF participating member states. Moreover, Finnvera will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs). Namely, the objective is to support companies' access to liquidity and to improve their resilience to temporary demand and liquidity suppression, brought about by the COVID-19 pandemic, as well as support investment, and thereby also foster economic recovery.
Risk-sharing instrument under EGF to improve financing conditions of mid-caps and large corporates in Finland.
This linked
risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed
to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large
corporates affected by the COVID19 pandemic in Finland. The operation addresses
the underlying market failure in access to finance faced by these companies due
to information asymmetries, which has been further exacerbated by the pandemic.
The project will be implemented by a sound intermediary, Finnvera, which has
in-depth knowledge in the sector and a solid track record with implementing EIB
Group guarantee and funding products. The EIB's contribution to the project is
notable. First of all, the financing type is innovative as the delinked
risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps
and large corporates. Technical advice is provided to Finnvera in this regard.
EIB participation sends a strong signal to the markets that might help crowd in
private sector financial intermediaries.
Overall, the project can contribute to the development of the Finnish financial
market and positively stimulate economic recovery.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.