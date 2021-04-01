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EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
487.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 487.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 487.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/04/2021 : 487.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Europäische Garantie für Finnvera – Kredite von 650 Millionen Euro für finnische Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/04/2021
20200795
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT
FINNVERA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 488 million
EUR 1591 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Linked risk-sharing instrument under the European Guarantee Fund (EGF) to improve access to finance for mid-caps and large corporates in Finland and possibly in other EGF participating member states. Moreover, Finnvera will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs). Namely, the objective is to support companies' access to liquidity and to improve their resilience to temporary demand and liquidity suppression, brought about by the COVID-19 pandemic, as well as support investment, and thereby also foster economic recovery.

Risk-sharing instrument under EGF to improve financing conditions of mid-caps and large corporates in Finland.

Additionality and Impact

This linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large corporates affected by the COVID19 pandemic in Finland. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by these companies due to information asymmetries, which has been further exacerbated by the pandemic. The project will be implemented by a sound intermediary, Finnvera, which has in-depth knowledge in the sector and a solid track record with implementing EIB Group guarantee and funding products. The EIB's contribution to the project is notable. First of all, the financing type is innovative as the delinked risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps and large corporates. Technical advice is provided to Finnvera in this regard. EIB participation sends a strong signal to the markets that might help crowd in private sector financial intermediaries. Overall, the project can contribute to the development of the Finnish financial market and positively stimulate economic recovery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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