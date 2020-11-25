ERI SME GUARANTEE - CAPITAL BANK OF JORDAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Capped partial portfolio guarantee to a selected financial intermediary to support financing of investments undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) in Jordan, thereby contributing to economic resilience in a country that has been severely impacted by external shocks such as the Syrian refugee crisis and the COVID-19 pandemic.
The primary objective of the operation is to enhance access to finance for Jordanian small- and medium-sized enterprises (SMEs) through improved terms and conditions, especially reduced collateral requirements, lower financing costs and longer maturities. It will encourage the intermediary in reaching out to underserved and vulnerable groups of the Jordanian society, including women, youth and refugees, and sustain support to clients affected by the COVID-19 crisis.
The Bank will require the selected financial intermediary to take all requisite measures to ensure that the relevant procedures carried out by the final beneficiaries will comply with national legislation and the EIB's Environment and Social Standards.
The Bank will require the selected financial intermediary to take all requisite measures to ensure that procurement by the final beneficiary is undertaken in line with the provisions of the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.